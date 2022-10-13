В Кремле ответили на слова Зеленского об ударе по газотранспортной системе

Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о «планах» Москвы нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре.

— Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу, — приводит «РИА Новости» слова представителя Кремля.

Ранее Зеленский в беседе с ZDF заявил, что Россия якобы планирует нанести удары по своей же газотранспортной инфраструктуре, чтобы обвинить в этом Киев. Под этим предлогом Москва может ответными ударами вывести из строя ГТС Украины, перекрыв поставки газа в Европу.

В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского, который потребовал от НАТО нанести превентивный ядерный удар по России. Песков назвал это призывом к началу мировой войны.



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Татьяна Леухина