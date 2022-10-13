«Газпромнефть — Битумные материалы» и КГАСУ намерены усилить подготовку кадров для дорожно-строительной отрасли

Фото: «Газпромнефть — Битумные материалы»

«Газпромнефть — Битумные материалы» и Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) заключили соглашение о сотрудничестве в части профессиональной подготовки специалистов дорожно-строительной отрасли. Документ подписали генеральный директор «Газпромнефть-БМ» Дмитрий Орлов и ректор КГАСУ Рашит Низамов на Международной специализированной выставке «Дорога-2022» в Казани.

Соглашение предусматривает содействие в обучении и профессиональном становлении студентов, обмен опытом между учащимися, преподавателями университета и экспертами «Газпромнефть-БМ», проведение практических и факультативных занятий, возможность прохождения производственной и преддипломной практик в компании.

Дмитрий Орлов, генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы»:

«Дорожная отрасль — один из драйверов экономики страны. Во многом ее развитие зависит от наличия квалифицированных специалистов, их знаний и компетенций. Мы расширяем сотрудничество с ведущими дорожно-строительными вузами. Партнерство с Казанским университетом позволит нам содействовать повышению качества инженерного образования. Мы предоставим студентам возможность взаимодействовать с нашими экспертами, перенимать их опыт и навыки. Надеюсь, что сотрудничество покажет высокую эффективность как для нас и вуза, так и для всей отрасли в целом».

Рашит Низамов, ректор КГАСУ:

«Для нашего университета крайне важна работа с технологическими компаниями. Точечная и интегрированная в основной учебный процесс профессиональная подготовка обучающихся по специализированным направлениям будет способствовать повышению общего уровня квалификации будущих специалистов. Таким образом, совместно с «Газпромнефть — Битумные материалы» мы будем решать задачи по обеспечению спроса российской экономики на компетентные практико-ориентированные кадры».

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