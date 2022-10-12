РБК: власти изменят схему получения средств из бюджета россиянами за рубежом

Россияне, получающие средства из бюджета страны, находясь за рубежом, могут перейти на новую схему оплаты в связи с санкциями, сообщает РБК.



Средства будут поступать на счета в иностранных банках через рублевые корреспондентские счета в российских банках, включая кредитные организации, не попавшие под санкции.

Федеральное казначейство в следующем году будет перечислять выплаты (в том числе и в иностранной валюте) с единого казначейского счета на счета зарубежных аппаратов или представительств, открытых или расположенных в банках за пределами России.

Фото: cbr.ru

Теперь финансирование зарубежных аппаратов и представительств будет происходить с применением открытых в казначействе «иных типов лицевых счетов».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко