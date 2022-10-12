В Казани впервые пройдут чемпионат и первенство ПФО по чир спорту

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

С 14 по 17 октября в Казани впервые пройдут чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по чир спорту. Ранее турнир всегда проходил в Нижнем Новгороде.

В соревновании примут участие более тысячи спортсменов. Борьба за медали будет проходить в четырех возрастных группах. Также в рамках состязаний пройдет фестиваль для начинающих чирлидеров.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Чемпионат и первенство пройдут в Центре бокса и настольного тенниса, сообщает пресс-служба Министерства спорта Татарстана. Соревнования организованы при поддержке правительства РТ.



Чир спорт активно развивается в Татарстане уже с 2016 года. Сборная команда Татарстана по чир спорту регулярно участвует во всероссийских турнирах, где нередко занимает призовые места.



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Илина Хакимова