У станции метро «Авиастроительная» в Казани открылась подземная парковка

У станции метро «Авиастроительная» в Казани на улице Побежимова открылась круглосуточная подземная парковка на 189 машино-мест. Об этом сообщили в мэрии города.



Плоскостная закрытая парковка расположена на муниципальном земельном участке, предназначена для организованной стоянки транспорта на платной основе. Стоимость зависит от длительности пользования стоянкой:

до 1 часа — 30 рублей;

от 1 часа до 3 часов — 50 рублей;

от 3 часов до 10 часов — 100 рублей;

от 10 часов до 14 часов — 150 рублей;

более 14 часов — 200 рублей/сутки;

Ночной тариф действует с 18.00 до 8.00, в эти часы оставить автомобиль можно за 80 рублей. Также доступны абонементы на месяц за 3,5 тыс. рублей и на год за 36 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первые 15 минут нахождения на парковке с момента въезда автомобиля на территорию — бесплатны. Парковка всегда бесплатна для водителей электромобилей и инвалидов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 19 мест.

В Комитете по транспорту казанского исполкома сообщили, что парковка у метро уже набирает популярность — жители приобрели уже несколько абонементов на месяц. Оплатить стоянку машины можно наличными и с помощью банковской карты через оператора парковки.

В Казани с начала года пресекли 1,6 тысячи нарушений, связанных с парковкой на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, согласно данным на 6 октября. В этом направлении сотрудники Госавтоинспекции ведут работу регулярно и привлекают нарушителей к административной ответственности.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко