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В Казани с начала года пресекли 1,6 тысячи нарушений по парковке на местах для инвалидов

05:22, 06.10.2022
В Казани с начала года пресекли 1,6 тысячи нарушений по парковке на местах для инвалидов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани с начала года пресекли 1,6 тысячи нарушений, связанных с парковкой на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, сообщили в ГИБДД города.

В этом направлении сотрудники Госавтоинспекции ведут работу регулярно и привлекают нарушителей к административной ответственности. В случае отсутствия владельца транспортного средства помещают его автомобиль на спецстоянку, — рассказал заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Казани Нияз Яруллин.

Фото: realnoevremya.ru

За такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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