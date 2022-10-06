В Казани с начала года пресекли 1,6 тысячи нарушений по парковке на местах для инвалидов

В Казани с начала года пресекли 1,6 тысячи нарушений, связанных с парковкой на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, сообщили в ГИБДД города.



В этом направлении сотрудники Госавтоинспекции ведут работу регулярно и привлекают нарушителей к административной ответственности. В случае отсутствия владельца транспортного средства помещают его автомобиль на спецстоянку, — рассказал заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Казани Нияз Яруллин.

Фото: realnoevremya.ru

За такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко