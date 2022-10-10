Сегодня в Татарстане потеплеет до +16 градусов

В понедельник, 10 октября, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный юго-западный ветер. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем местами пройдет небольшой дождь.

Днем воздух прогреется до +11—16 градусов. В Казани ожидается от +11 до +14°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +12 до +15°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу синоптиков, ночные температуры в ближайшие несколько суток не превысят +8 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.



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Татьяна Демина