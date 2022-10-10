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Около 22 млн кв. м составляет площадь убираемых от снега дорог в Казани — это много или мало?

18:00, 10.10.2022
Около 22 млн кв. м составляет площадь убираемых от снега дорог в Казани — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

Площадь убираемых дорог в Казани на сегодняшний день оценивается примерно в 22 миллиона квадратных метров. Из них 4 миллиона — тротуары, рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, докладывая о подготовке к зимнему сезону.

— Вся территория распределена между четырьмя заказчиками работ, а именно администрациями районов. За последние 5 лет площадь убираемых дорог увеличилась на 1,5 миллиона кв. метров, или на 8%, — рассказал он.

К зимнему содержанию дорог Казани планируется приступить уже на этой неделе. Зимний режим продлится 182 дня — с 15 октября 2022-го по 15 апреля 2023-го.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для зимнего содержания дорог в столице Татарстана есть 549 единиц техники. На сегодняшний день к работам готовы 428 единиц, или 78% от общего количества.

22 миллиона квадратных метров — это:

  • 3,7% от общей площади Казани — город занимает почти 589 миллионов квадратных метров.
  • Почти по 17 «квадратов» на казанца — согласно результатам Всероссийской переписи населения, в городе проживают 1,3 миллиона человек.
  • По 40 тысяч «квадратов» на одну единицу техники — для зимнего содержания дорог в Казани задействуют 549 единиц техники.
  • 440 тысяч квартир — по данным Единого ресурса застройщиков, средняя площадь жилой единицы в России составляет 50 «квадратов».
  • 2 444 футбольных поля на «Ак Барс Арене» — его площадь составляет 9 тысяч квадратных метров.
  • 818 казанских экстрим-парков «Урам» — самый крупный в Европе экстрим-парк занимает 26,9 тысячи «квадратов»: открытая часть — 19 тысяч «квадратов», крытая — 7,9 тысячи «квадратов».
  • 464 ИТ-парка имени Башира Рамеева — его площадь оценивается в 47,4 тысячи квадратных метров.
  • 146 площадей Казанского кремля — он занимает 150 тысяч квадратных метров.
  • 78,5 стадиона «Ак Барс Арена» — площадь комплекса оценивается в 280 тысяч квадратных метров.
  • 41,5 Деревни Универсиады — она занимает в Казани 530 тысяч квадратных метров.
  • 8,8 площади жилья, введенного в Татарстане за восемь месяцев 2022 года: за январь — август построили 2,49 миллиона «квадратов» жилой недвижимости.
  • Пять площадей казанских парков и скверов — в городе 145 парков и скверов, занимающих территорию в 4,32 миллиона квадратных метров.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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