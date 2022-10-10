Около 22 млн кв. м составляет площадь убираемых от снега дорог в Казани — это много или мало?

Площадь убираемых дорог в Казани на сегодняшний день оценивается примерно в 22 миллиона квадратных метров. Из них 4 миллиона — тротуары, рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, докладывая о подготовке к зимнему сезону.

— Вся территория распределена между четырьмя заказчиками работ, а именно администрациями районов. За последние 5 лет площадь убираемых дорог увеличилась на 1,5 миллиона кв. метров, или на 8%, — рассказал он.



К зимнему содержанию дорог Казани планируется приступить уже на этой неделе. Зимний режим продлится 182 дня — с 15 октября 2022-го по 15 апреля 2023-го.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для зимнего содержания дорог в столице Татарстана есть 549 единиц техники. На сегодняшний день к работам готовы 428 единиц, или 78% от общего количества.



22 миллиона квадратных метров — это:

3,7% от общей площади Казани — город занимает почти 589 миллионов квадратных метров.

— город занимает почти 589 миллионов квадратных метров. Почти по 17 «квадратов» на казанца — согласно результатам Всероссийской переписи населения, в городе проживают 1,3 миллиона человек.

— согласно результатам Всероссийской переписи населения, в городе проживают 1,3 миллиона человек. По 40 тысяч «квадратов» на одну единицу техники — для зимнего содержания дорог в Казани задействуют 549 единиц техники.

— для зимнего содержания дорог в Казани задействуют 549 единиц техники. 440 тысяч квартир — по данным Единого ресурса застройщиков, средняя площадь жилой единицы в России составляет 50 «квадратов».

— по данным Единого ресурса застройщиков, средняя площадь жилой единицы в России составляет 50 «квадратов». 2 444 футбольных поля на «Ак Барс Арене» — его площадь составляет 9 тысяч квадратных метров.

— его площадь составляет 9 тысяч квадратных метров. 818 казанских экстрим-парков «Урам» — самый крупный в Европе экстрим-парк занимает 26,9 тысячи «квадратов»: открытая часть — 19 тысяч «квадратов», крытая — 7,9 тысячи «квадратов».



— самый крупный в Европе экстрим-парк занимает 26,9 тысячи «квадратов»: открытая часть — 19 тысяч «квадратов», крытая — 7,9 тысячи «квадратов». 464 ИТ-парка имени Башира Рамеева — его площадь оценивается в 47,4 тысячи квадратных метров.

— его площадь оценивается в 47,4 тысячи квадратных метров. 146 площадей Казанского кремля — он занимает 150 тысяч квадратных метров.

— он занимает 150 тысяч квадратных метров. 78,5 стадиона «Ак Барс Арена» — площадь комплекса оценивается в 280 тысяч квадратных метров.

— площадь комплекса оценивается в 280 тысяч квадратных метров. 41,5 Деревни Универсиады — она занимает в Казани 530 тысяч квадратных метров.

— она занимает в Казани 530 тысяч квадратных метров. 8,8 площади жилья, введенного в Татарстане за восемь месяцев 2022 года : за январь — август построили 2,49 миллиона «квадратов» жилой недвижимости.

: за январь — август построили 2,49 миллиона «квадратов» жилой недвижимости. Пять площадей казанских парков и скверов — в городе 145 парков и скверов, занимающих территорию в 4,32 миллиона квадратных метров.

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Татьяна Демина