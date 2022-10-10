RT: Запад финансирует новые русскоязычные медиа за рубежом

Многие русскоязычные СМИ за рубежом имеют тесные связи с западными госструктурами. Такую позицию описали в RT. По мнению издательства, СМИ и госструктуры объединяет общая позиция — критика специальной операции и действующей российской власти. Многие из них призывают к свержению «режима Путина» и возвращению территорий бывших ЛНР и ДНР Украине.

Одним из таких изданий стала «Служба поддержки», которую запустил один из основателей «Медузы»* Илья Красильщик. Позиция СМИ сформулирована на сайте: «Мы против современного российского государства. Власть в России, которая восемь лет ведет войну против Украины, должна смениться. Виновные в преступлениях должны быть отданы под справедливый и публичный суд. Весь мир должен узнать правду о преступлениях режима».

Финансирование проекта производится через фонд North Base Media, которым управляет бывший главред The Washington Post Маркус Брокли. Об этом заявил сам Красильщик.

Еще одним таким медиаресурсом является проект Re-Post. Его создал экс-главред журнала Esquire Филипп Бахтин. Как пишет RT, в издании любая новость сопровождается оценочными комментариями. «Непонятно, остались ли в мире страны, кроме России, в которых не любят россиян», — сказано в одном таком комментарии.

Фото: realnoevremya.ru

СМИ издается AS News Bureau, которая, в свою очередь, принадлежит другому юрлицу — AS ÄRIPÄEV, собственнику одноименной газеты в Эстонии финансово-экономической направленности. Издателем является Андрус Вахер.

С 2004 по 2016 год Вахер был руководителем российского подразделения крупного частного шведского медиаконгломерата Bonnier. В России холдингу принадлежало множество СМИ. Отсюда можно сделать вывод, что головной шведской компании теперь принадлежит Re-Post.

Помимо крупных проектов, с началом спецоперации сформировались и нишевые СМИ с антивоенной повесткой. К ним относятся, например, «Верстка», запущенное бывшей сотрудницей «Новой газеты», «Дождя»***, Republic**** Лолой Тагаевой, и «Черта», которую запустила группа журналистов из разных либеральных СМИ. Главредом «Черты» стал бывший сотрудник «Открытых медиа» Илья Панин.

По мнению руководителя Международного института новейших государств Алексея Мартынова, такие медиа находятся под непосредственным влиянием НАТО.

— Ориентированы они на крайне узкий сегмент аудитории, — резюмировал эксперт. — Расположение этих проектов в странах Прибалтики, где уже давно существует передовой Центр НАТО по проведению информационно-психологических операций, может говорить о том, что эти журналисты вполне могут быть частью более широкой программы западных стран по распространению влияния на русскоязычную аудиторию, — отметил Мартынов.

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Елизавета Пуншева