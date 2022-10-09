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ФСБ: с начала октября участились обстрелы российских территорий со стороны ВСУ

19:20, 09.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ФСБ: с начала октября участились обстрелы российских территорий со стороны ВСУ
Фото: special.nac.gov.ru

С начала октября заметно участились обстрелы российских приграничных регионов со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в ФСБ.

В ведомстве рассказали, что под огонь попадают Брянская, Курская и Белгородская области. Так, например, за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов этих регионов.

Уточняется, что в результате попаданий снарядов один местный житель погиб, пятеро получили различные ранения. Среди них несовершеннолетний ребенок. Разного рода разрушения в приграничных областях получили две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания. Также оказались повреждены восемь приграничных КПП.

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Артем Гафаров
Происшествия

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