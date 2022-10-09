Минэкономики Татарстана собирается исследовать антикоррупционные меры в республике почти за миллион рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Минэкономики Татарстана собирается провести исследование по теме «Изучение общественного мнения на предмет оценки уровня коррупции в Республике Татарстан и эффективности принимаемых антикоррупционных мер» почти за миллион рублей, выяснило «Реальное время».

За 997 тысяч исполнителю необходимо провести опрос не менее 3 240 жителей Татарстана в 45 муниципальных образованиях в возрасте от 18 лет и проживающих в республике более двух лет. Это около 0,08% жителей Татарстана по данным на 2022 год.

— При проведении опроса Исполнитель получает информацию методом прямого (личного) формализованного интервью по месту жительства респондента исключительно по анкете Заказчика, — указано в техническом задании.

Опросный лист в заказе не представлен, но в документах, которые есть в распоряжении редакции, указано, что анкетный лист будет состоять не более чем из 69 вопросов. Интервью при этом будут фиксироваться на диктофон.

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Артем Гафаров