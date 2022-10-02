Татарстан продолжает удерживать «лидерство» по числу случаев дачи взятки

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане за январь — август 2022 года зарегистрирован 261 случай дачи взятки. По количеству преступлений, предусмотренных статьей 291 Уголовного кодекса России, республика продолжает оставаться на первом месте.

Стоит отметить, что всего за восемь месяцев в Татарстане зарегистрировали почти столько же случаев дачи взятки, сколько за весь 2021-й. За прошлый год в республике выявили 266 преступлений, предусмотренных статьей 291 УК России.

На втором месте по числу зарегистрированных за январь — август 2022 года случаев дачи взятки находится Москва — 225. На третьем месте Московская область — 174, на четвертом месте Волгоградская область — 152. Антитоп-5 замыкает Приморский край, где за восемь месяцев выявили 111 преступлений, предусмотренных статьей 291 УК России.

Источник: портал правовой статистики

Лишь в трех российских регионах за январь — август 2022 года не зафиксировали случаев дачи взятки. Это Карачаево-Черкесия, Хакасия и Адыгея. По одному такому преступлению за этот период выявили в Ненецком и Чукотском автономных округах.

С января по август 2022 года в Татарстане зарегистрировали 35 391 преступление. Республика по их количеству занимает седьмое место среди регионов России. Подробнее — в материале «Реальное время».

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Татьяна Демина