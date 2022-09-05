В Татарстане сократился пассажирооборот автотранспорта

Фото: Максим Платонов

По итогам января — июля 2022 года пассажирооборот автотранспорта Татарстана составил почти 776,3 млн пассажирских километров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 1,9%.

Наибольший пассажирооборот автотранспорта за первые семь месяцев в Татарстане зафиксировали в июне. Он составил 125,1 миллиона пассажиро-километров, что на 2,3% больше, чем в июне 2021-го, и на 5,6% больше, чем в мае 2022-го.

В июле пассажирооборот татарстанского автотранспорта составил 123 миллиона пассажиро-километров. Согласно подсчетам Татарстанстата, это на 6,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Наименьший пассажирооборот автотранспорта Татарстана зарегистрирован в начале года. В январе он составил 90 миллионов пассажиро-километров, что на 5,6% меньше, чем за первый месяц 2021-го.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, пассажирооборот представляет собой объем работы транспорта по перевозке пассажиров. Он определяется умножением числа пассажиров на расстояние перевозки.

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Татьяна Демина