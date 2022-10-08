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Владимир Путин в ближайшие дни не планирует обращаться к россиянам

17:58, 08.10.2022
Владимир Путин в ближайшие дни не планирует обращаться к россиянам
Фото: kremlin.ru

Обращения российского президента Владимира Путина к гражданам в ближайшие дни не планируется, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, есть ли в планах президента обращение к гражданам России, пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно.

Фото: kremlin.ru

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Маргарита Головатенко
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