Владимир Путин в ближайшие дни не планирует обращаться к россиянам
Обращения российского президента Владимира Путина к гражданам в ближайшие дни не планируется, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос, есть ли в планах президента обращение к гражданам России, пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно.
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Маргарита ГоловатенкоОбществоВласть
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