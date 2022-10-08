Операция пациентам с инфарктом, конференция ОСКАР в РКБ Татарстана — «Реальное время Live»
Клиническая практика регионального сосудистого центра РКБ Республики Татарстан собрала в Казани ведущих специалистов сердечно-сосудистой хирургии России. Два дня, 7 и 8 октября, они обсуждают решение сложных проблем и вопросы оптимизации лечения пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ. Операции пациентам с ССЗ, комментарии специалистов — в прямом эфире «Реального времени Live», первого и главного стрима Татарстана.
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