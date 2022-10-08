В России цена на стройматериалы в сентябре снизилась на 1%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре нынешнего года в России стройматериалы подешевели практически на 1%, об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные Росстата.

— Строительные материалы в среднем стали дешевле на 0,9%, в том числе: плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 3,0%, доски обрезные — на 2,2%, металлочерепица — на 1,4%, линолеум — на 1,1%, плитки керамические, облицовочные для внутренних работ — на 0,8%, — уточняется в них.

Фото: realnoevremya.ru

Одновременно с этим ведомство сообщает, что в прошлом месяце выросли цены на тарированный цемент (на 0,9%), бумажные обои (на 0,6%) масляные краски и эмали (на 0,3%). С начала года стоимость стройматериалов в стране, по подсчетам Росстата, в среднем увеличилась на 5,8%, в годовом же выражении цены выросли почти на 5%.

В сентябре Илья Адамский, руководитель категории «Строительство и мебель» «Авито», в прямом эфире «Реального времени» рассказал, что в Татарстане цены на стройтовары снизились в целом на 25—30%.



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Илина Хакимова