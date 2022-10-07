Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Тунисе
Уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 250 в Монастире в Тунисе, сообщает «РИА Новости».
В матче 1/4 финала россиянка нанесла поражение француженке Диан Парри со счетом 6:4, 6:1. Длительность матча составила 1 час 31 минуту.
29 сентября Казани Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс в полуфинале турнира WTA 500 в Токио уступила американке Николь Меликар и австралийке Эллен Перес со счетом 3:6, 6:3, 6:10.
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