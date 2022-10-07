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Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Тунисе

17:39, 07.10.2022 1
Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Тунисе
Фото: vk.com/kudermetova (архив)

Уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 250 в Монастире в Тунисе, сообщает «РИА Новости».

В матче 1/4 финала россиянка нанесла поражение француженке Диан Парри со счетом 6:4, 6:1. Длительность матча составила 1 час 31 минуту.

29 сентября Казани Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс в полуфинале турнира WTA 500 в Токио уступила американке Николь Меликар и австралийке Эллен Перес со счетом 3:6, 6:3, 6:10.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:22
    Поздравляем Веронику! Молодец!
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