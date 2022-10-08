Товарные запасы в магазинах Татарстана достигли минимума за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам первых восьми месяцев 2022 года в Татарстане присутствуют изменения в сфере розничной торговли. Относительно прошлого года оборот в этой отросли снизился на несколько значений. Тем временем, товарные запасы в августе достигли минимума в 2022 года. Подробнее о том, как на данный момент обстоят дела на рынке розничной торговли — в материале «Реального времени».

Оборот розничной торговли за август составил 106,3 миллиардов рублей

В Татарстане за первые 8 месяцев 2022 года оборот розничной торговли составил 790,4 миллиарда рублей. Так, по отношению к тому же периоду прошлого года он составил 97,5%.

При этом, оборот розничной торговли за август составил 106,3 миллиардов рублей. По отношению к июлю он вырос на 4%, а по отношению к августу прошлого года — упал на 1,1%.

Большая часть из общей суммы оборота розничной торговли пришлась на непродовольственные товары — 426,8 миллиардов рублей, на пищевые продукты — 364,7 миллиардов рублей.

Фото: realnoevremya.ru

При этом, наблюдается тенденция роста оборота розничной торговли в сфере пищевой продукции. По отношению к январю-августу 2021 года он составил 104,1%. Относительно к августу — 109,4%. С июля 2022 года он вырос на 1,2%.

Оборот розничной торговли на душу населения за этот же период в республике составил 203 398 тысяч рублей.

Оборот на 92,5% сформирован торгующими организациями

Стоит отметить, что в январе-августе 2022 года оборот розничной торговли на 92,5% (730,8 миллиардов) формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями. При этом, доля рынка в общем объеме составила 7,5% (59,7 миллиардов).

Что касается торгующих организаций, их оборот относительно того период прошлого года упал на 3%. При этом, в августе относительно июля этого года он увеличился на 4%.

Оборот розничной торговли на рынках по отношению к первым 8 месяцев прошлого года увеличился на 3%. Кроме того, значение августа этого года также выросли относительно июля на 4,2%.

Фото: realnoevremya.ru

Товарные запасы в августе достигли 61 миллиарда рублей

Согласно данным Татарстанстата, товарные запасы в организациях розничной торговли к августу достигли минимума за первые 8 месяцев 2022 года. Они составили 61 миллиард рублей.

Максимальной отметки это значение достигало в марте. Тогда оно составило 65,5 миллиардов рублей.

Относительно аналогичного периода 2021 года объем товарных запасов уменьшился на 6,2%. Относительно прошлого месяца — на 1,1%.

Фото: realnoevremya.ru

Обеспеченность запасами на конец месяца составляет 41 день торговли. Это значение также минимальное за 2022 год.

Напомним, по итогам семи месяцев этого года оборот розничной торговли в Татарстане составил 684 млрд рублей. Так, в сопоставимых ценах к уровню января — июля прошлого года он составил 97,3%. Кроме того, к июлю 2021 года — 97,2%, а июню 2022 года — 102,9%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева