В Татарстане вновь зафиксировали снижение цен на продукты из «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане восьмую неделю подряд фиксируется снижение цен на пять продуктов из «борщевого набора», включенные в список основных продуктов питания. Подешевели репчатый лук, картофель, свежая белокочанная капуста, морковь и столовая свекла.



С 19 по 26 сентября в республике заметнее всего снизилась средняя цена на лук. Он подешевел на 2,94%, до 26,14 рубля за один килограмм.

За эту же неделю стоимость столовой свеклы в Татарстане снизилась на 1,47%. К 26 сентября средняя цена составила 25,66 руб./кг. Капуста подешевела на 1,11%, до 16,46 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Минимально за неделю снизились цены на картофель (-0,33%) и морковь (-0,19%). Средняя цена на 26 сентября составила 23,52 руб./кг и 25,21 руб./кг соответственно.

Напомним, с 12 по 19 сентября в Татарстане заметнее всего подешевела морковь — на 8,83%. Средняя цена лука опустилась на 8,24%, столовой свеклы — на 5,48%, картофеля — на 3,49%, а капусты — на 3%.

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Татьяна Демина