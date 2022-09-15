В августе средний размер потребкредита в Татарстане остался на уровне июля

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Средний размер потребительского кредита в Татарстане в августа 2022 года составил 264 879 рублей. Он остался на уровне июля, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По размеру потребкредитов Татарстана занял 12-е место среди 30 российских регионов лидеров. Лидером стала Москва. В августе в столице средний размер кредитов на покупку потребительских товаров составил 508 792, увеличившись по сравнению с июлем на 0,8%.



В десятке лидеров также Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Якутия, Ленинградская, Свердловская, Тюменская и Новосибирская области, а также Красноярский край. На 11-й строчке Приморский край. Топ-30 замыкает Алтайский край, где средний размер потребкредита в августе вырос на 3,8% по сравнению с июлем, до 208 545 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения от которых поступают в НБКИ, в прошлом месяце средний чек потребкредита составил 269,3 тысячи рублей. Это на 3,6% больше, чем в июле 2022 года.

В НБКИ обратили внимание, что средний чек потребкредита оказался самым высоким с сентября прошлого года. Показатель растет четвертый месяц подряд.

Согласно данным НБКИ, в августе 2022 года в Татарстане выдали 35 959 потребительских кредитов. Это на 5,8% больше, чем в июле текущего года.



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Татьяна Демина