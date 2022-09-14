В Татарстане в августе выросла выдача потребительских кредитов

Фото: Максим Платонов (архив)

В августе 2022 года в Татарстане выдали 35 959 потребительских кредитов. Это на 5,8% больше, чем в июле текущего года, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По количеству выданных в августе этого года потребкредитов Татарстан занимает шестое место среди 30 российских регионов-лидеров. В топ-5 вошли Москва (64 367 кредитов), Московская область (54 665), Башкирия (41 688), Краснодарский край (40 840) и Санкт-Петербург (37 579).

Наибольший рост числа выдачи кредитов на покупку потребительских товаров в августе зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе. Там их оформили на 14,6% больше, чем в июле — 20 193.

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых обрабатывает НБКИ, в августе 2022 года в России выдали 1,1 миллиона потребительских кредитов. Это на 8,5% больше, чем за предыдущий месяц. Число выданных потребкредитов растет пятый месяц подряд после падения в марте.

Напомним, по данным НБКИ, по итогам января — июля 2022 года жители Татарстана оформили потребительские кредиты на общую сумму 42,7 миллиарда рублей. Это на 46,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина