Приставы Татарстана выявили преступный сговор на 10 млн рублей
Судебные приставы Татарстана выявили преступный сговор по отмыванию денежных средств в размере почти 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Приставы обратили внимание на сомнительные операции по переводу денежных средств на погашение долга перед взыскателем. Благодаря своевременным действиям пресечена преступная деятельность нескольких фирм-однодневок.
По решению Советского суда Казани сделки о переводе денежных средств в пользу гражданина-взыскателя признаны недействительными, 10 млн рублей подлежат перечислению в бюджет государства.
На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам находится исполнительное производство, которое возбудили на основании медиативного соглашения между юридическим лицом-должником и взыскателем.
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