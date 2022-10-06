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Приставы Татарстана выявили преступный сговор на 10 млн рублей

13:20, 06.10.2022
Приставы Татарстана выявили преступный сговор на 10 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Судебные приставы Татарстана выявили преступный сговор по отмыванию денежных средств в размере почти 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приставы обратили внимание на сомнительные операции по переводу денежных средств на погашение долга перед взыскателем. Благодаря своевременным действиям пресечена преступная деятельность нескольких фирм-однодневок.

По решению Советского суда Казани сделки о переводе денежных средств в пользу гражданина-взыскателя признаны недействительными, 10 млн рублей подлежат перечислению в бюджет государства.

На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам находится исполнительное производство, которое возбудили на основании медиативного соглашения между юридическим лицом-должником и взыскателем.

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Татьяна Леухина
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