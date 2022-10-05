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Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для получения отсрочки

22:26, 05.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для получения отсрочки
Фото: pixabay.com

Минцифры России будет просить все регионы создавать реестры стартапов, сотрудники которых будут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации, об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли.

— Пока реестр стартапов есть только в Москве, у московских стартапов будем просить такую выписку. Во всех остальных регионах пока такая выписка не нужна. В дальнейшем, в течение одного-двух месяцев, мы будем просить все регионы создавать такие реестры, верифицировать стартапы, — приводит «РИА Новости» его слова.

Шадаев добавил, что в ведомстве хотели бы убедиться, что компании действительно готовы создавать проекты в IT.

IT-специалисты начали получать уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации в конце сентября. Решение об отсрочке будет принимать комиссия Минобороны РФ, при этом никаких справок или бумаг не выдается.

Фото: realnoevremya.ru

Отсрочку по мобилизации могут предоставить на срок до 12 месяцев с возможностью продления.

На портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно обжаловать повестку на мобилизацию. Подать жалобу может не только сам мобилизованный, но и его близкие. Чтобы подать жалобу, нужно воспользоваться услугами бота Макса на портале: для этого следует написать в строке чата жалобу и выбрать графу «Призыв в рамках частичной мобилизации».

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Маргарита Головатенко
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