Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для получения отсрочки

Минцифры России будет просить все регионы создавать реестры стартапов, сотрудники которых будут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации, об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли.



— Пока реестр стартапов есть только в Москве, у московских стартапов будем просить такую выписку. Во всех остальных регионах пока такая выписка не нужна. В дальнейшем, в течение одного-двух месяцев, мы будем просить все регионы создавать такие реестры, верифицировать стартапы, — приводит «РИА Новости» его слова.

Шадаев добавил, что в ведомстве хотели бы убедиться, что компании действительно готовы создавать проекты в IT.

IT-специалисты начали получать уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации в конце сентября. Решение об отсрочке будет принимать комиссия Минобороны РФ, при этом никаких справок или бумаг не выдается.



Фото: realnoevremya.ru

Отсрочку по мобилизации могут предоставить на срок до 12 месяцев с возможностью продления.

На портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно обжаловать повестку на мобилизацию. Подать жалобу может не только сам мобилизованный, но и его близкие. Чтобы подать жалобу, нужно воспользоваться услугами бота Макса на портале: для этого следует написать в строке чата жалобу и выбрать графу «Призыв в рамках частичной мобилизации».

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Маргарита Головатенко