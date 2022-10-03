На «Госуслугах» появилась форма для обжалования повестки на мобилизацию

На портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно обжаловать повестку на мобилизацию. Подать жалобу может не только сам мобилизованный, но и его близкие.

Чтобы подать жалобу, нужно воспользоваться услугами бота Макса на портале: для этого следует написать в строке чата жалобу и выбрать графу «Призыв в рамках частичной мобилизации».

27 сентября Минцифры России запустило на портале «Госуслуги» сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва сотрудников IT- и телеком-компаний.

Фото: realnoevremya.ru

Также в конце сентября IT-специалисты начали получать уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации. Для ее получения необходимо иметь высшее образование из перечня, быть сотрудником аккредитованной IT-компании или лицензированного оператора связи, а также подготовить необходимые документы.

Минцифры России представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. В список попали IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, пиар, геология, металлургия, графика и другие.

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Маргарита Головатенко