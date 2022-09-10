В Татарстане введено в эксплуатацию 2,5 млн квадратных метров жилья

В Татарстане введено в эксплуатацию 2,5 млн квадратных метров жилья — это 91% от годового плана. Об этом сегодня отчитался первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Татарстан Алексей Фролов.

Самый большой объем ввода жилья за индивидуальным строительством — готово 12 959 домов или 104% от плана. В коммерческом строительстве выполнение годовых показателей оценивается в 70%: из 148 многоквартирных домов к текущей дате сданы 88 объектов общей площадью 644 тыс. квадратных метров. По программе социальной ипотеки сдано 70% от годового объема — введены 23 соципотечных дома, еще строятся — 33.

Рустам Минниханов поручил обеспечить своевременное завершение строительно-монтажных работ и подготовку необходимой документации.

Казань стала одним из лидеров среди российских городов по объему ввода жилья в абсолютном выражении — в столице Татарстана в 2021 году ввели 1,25 миллиона квадратных метров.



Илина Хакимова