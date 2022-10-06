В Татарстане замерят накопления твердых коммунальных отходов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане планируют провести инструментальные замеры накопления твердых коммунальных отходов на территории Казани, Набережных Челнов, Арского и Мамадышского районов. Потратить на эти цели готовы 6,5 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Замеры твердых коммунальных отходов осуществляются для определения нормативов накопления ТКО на территории Татарстана. Основными показателями, получаемыми по итогам работ, являются масса, объем и плотность.

В процессе проведения замеров на каждом объекте ведется фотофиксация процесса определения массы (взвешивание) и объема (замер мерной линейкой) с указанием даты. На выбранные объекты, на которых образуются ТКО, перед проведением работ ежесезонно составляются паспорта.

Замеры по объекту каждой категории — их 53 — фиксируются каждый сезон в течение семи дней подряд, независимо от периодичности вывоза отходов. Результаты заносятся в специальный бланк.

В целях определения массы и объема ТКО в процессе замеров используются контейнеры, бункеры и полиэтиленовые мешки. Объем твердых коммунальных отходов, которые находятся в контейнере, должен определяться линейкой. Перед этим их необходимо разровнять. Ноль на линейке должен совпадать с дном контейнера.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполнитель должен в течение 10 календарных дней с момента завершения проведения сезонных замеров, но не позднее 25 ноября 2022 года за осень, 15 февраля 2023-го за зиму, 15 мая 2023-го за весну и 15 июня 2023-го за лето передать заказчику копии паспортов объектов общественного значения, а также ведомостей первичных записей определения массы и объема ТКО и сводные сезонные ведомости определения нормативов их накопления.

Все объекты разделены на административные, службы быта (общежития, гостиницы, парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты и т.д.), общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые, а также точки быстрого питания), объекты дошкольных и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В списке также объекты торговли, культурно-развлекательные, спортивные объекты, объекты в сфере медицины, объекты транспортной инфраструктуры (автозаправочные станции, речные порты, гаражи, парковки крытого типа и т.д.), объекты в сфере похоронных услуг, куда отнесены кладбища, а также религиозные учреждения — церкви, храмы, мечети, синагоги и монастыри.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Замеры накопления твердых коммунальных отходов также хотят провести на пляжах и в садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах, а также в некоммерческих организациях, созданных гражданами до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.

Подрядчика ищет Главное управление инженерных сетей Татарстана. Профинансируют работы из республиканского бюджета.

В конце августа Кабмин Татарстана утвердил годовые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов. В расчете на 1 квадратный метр площади объекта они составляют 0,79 кубометра.

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Татьяна Демина