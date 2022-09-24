До конца года в Татарстане введут дополнительные 3,4 тысячи га орошаемых земель

Фото: Максим Платонов

До конца этого года в Татарстане за счет федеральных и республиканских программ будет введено дополнительно 3,4 тысячи га орошаемых земель, сообщил заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

Говоря об осенней обработке почвы, он отметил, что из прогнозных 1,8 млн га на сегодня обработано более 900 тысяч га, или 50% плановых площадей (из них на 300 тысяч га проведено углубление пахотного слоя).

В среднем ежедневно обрабатывается по 37 тысяч га с использованием 57% технического потенциала, задействовано более 1 800 агрегатов. Обработано более 70% площадей в Высокогорском, Нижнекамском, Буинском, Дрожжановском, Тетюшском, Чистопольском, Нурлатском, Тукаевском районах. Необходимо ускорить темпы основной обработки и другим районам, сказал Марат Зяббаров.

Он также рассказал, что уже начата работа по подготовке техники к полевым работам следующего года. Так, на будущей неделе — с 27 по 29 сентября — в 4 зонах пройдут семинары-совещания с привлечением основных дилеров и поставщиков запасных частей.

Фото: Максим Платонов

Также сегодня Зяббаров сообщил, что в регионе подходит к концу уборка зерновых, но еще продолжается сбор сахарной свеклы. По его словам, из зерновых предстоит убрать еще кукурузу, площади которой составляют 46,3 тысячи га. Он отметил, что планируется собрать порядка 100 тысяч тонн кукурузы. Вместе с этим на полях республики продолжается уборка сахарной свеклы. Из 50 тысяч га выкопано 17,6 тысячи га, это 35%, накопано 593 тысячи тонн сахарной свеклы с урожайностью 337 ц/га.

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Максим Кокунин