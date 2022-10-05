В 2023 году в Нижнекамске капитально отремонтируют две школы и пять пищеблоков

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В следующем году в Нижнекамске капитально отремонтируют две школы — №7 и №21 — в рамках федеральной программы, а также пять пищеблоков в школах. Об этом сообщил на деловом понедельнике начальник Управления образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин.

— Также очень надеемся на поддержку республики в проведении ремонта здания гимназии №2. На данный момент выполняются проектно-изыскательские работы по ремонту педагогического колледжа, — добавил спикер.

Фото: realnoevremya.ru

Гарифуллин пояснил, что ремонт и материально-техническое оснащение — это важно, но основными действующими лицами остаются ученики и учителя. В этом году первоклассниками стали 3 895 учеников, это чуть больше, чем в прошлом году. В Нижнекамском районе всего обучаются 33 377 учеников в 61 школе. Кроме того, 197 учеников находятся на форме семейного образования. А с сентября этого года все первоклассники и пятиклассники обучаются по обновленным ФГОС начального и основного общего образования.



В казанских ремонтируемых школах и школах-интернатах работы в целом выполнены на 98%, в этом году ремонтируется 119 таких объектов.



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Илина Хакимова