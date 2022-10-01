В Татарстане капремонт полностью завершили в 507 домах из 753

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане основная часть программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов либо завершена, либо находится на финальной стадии реализации. Об этом сообщил на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Работы полностью завершили в 507 домах из 753. В 186 домах работы выполнили на более чем 90%, в 60 домах — ниже 90%.

В школах и школах-интернатах работы в целом выполнены на 98%. В этом году ремонтируется 119 таких объектов; основная часть их готова — в работе остаются 5. Из 24 медицинских стационаров к текущей дате в работе остается 14.



Полностью завершилась программа капитального ремонта зданий общежитий образовательных учреждений. На этой неделе работы завершились на объектах в Тетюшском районе и в Челнах, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

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Татьяна Леухина