Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан исполнит музыку Бетховена в концертном турне — Казань, Москва, Санкт-Петербург

С 8 по 12 октября 2022 года Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан представит любителям классической музыки программу, состоящую из симфонических произведений Людвига ван Бетховена (Увертюра «Кориолан» и Симфония №3 («Героическая»)) и дополненную Концертом №10 для двух фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Солисты — прославленные молодые пианисты, лауреаты международных конкурсов Филипп Копачевский и Ева Геворгян.

К творчеству Людвига ван Бетховена оркестр многократно обращался в своих концертных программах, а в 2021 году симфониям Бетховена полностью был посвящен X Международный фестиваль «Рахлинские сезоны». Летом 2021 года в Государственном Большом концертном зале им. Салиха Сайдашева в Казани ГАСО РТ под руководством Александра Сладковского осуществил историческую запись девяти симфоний Бетховена, приурочив этот проект к 250-летию композитора. Звукорежиссером записи выступил двукратный номинант премии Grammy, заслуженный артист России Павел Лаврененков.

Отмечаем, что по настоятельной рекомендации врачей художественный руководитель и главный дирижер ГАСО РТ Александр Сладковский в настоящее время проходит курс лечения после перенесенного гипертонического криза и, к сожалению, не сможет принять участие в концертах гастрольного тура ГАСО РТ в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Дирижером концертов «Бетховен-тура» Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан выступит Сесар Альварес.

Испанский дирижер Сесар Альварес считается международными критиками одним из сильнейших оркестровых дирижеров и неоднократно сотрудничал с ГАСО РТ. Он работает с ведущими оркестрами мира, такими как Российский национальный оркестр, Симфонический оркестр Мариинского театра, Симфонический оркестр Вандербильта (США), Симфонический оркестр Испанского радио и телевидения. Сесар Альварес десять лет был главным дирижером Томского филармонического оркестра.

«ГАСО РТ работает на самом высоком уровне, который только можно найти в России или Европе, и все это благодаря глубокой и профессиональной работе Александра Сладковского», — говорит Альварес.

Маэстро выступал на одной сцене с лучшими мировыми музыкантами, такими как Денис Мацуев (фортепиано), Екатерина Мечетина (фортепиано), Алексей Бруни (скрипка), Артур Кагановский (скрипка), Айнхоа Артета (сопрано), Марк Граувелс (флейта) и многие другие.

Расписание «Бетховен-тура»:

8 октября, 17.00, Казань, ГБКЗ им. С. Сайдашева;

11 октября, 19.00, Москва, зал «Зарядье»;

12 октября, 20.00, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича.

Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан «Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан»

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