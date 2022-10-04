Новости общества

17:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сергей Шойгу поручил Генштабу дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по отсрочкам

16:02, 04.10.2022
Сергей Шойгу поручил Генштабу дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по отсрочкам
Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил Генштабу довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек.

Как сообщает МО РФ, прежде всего это касается обучающихся по «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые».

Разъяснения также касаются граждан:

  • работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса;
  • работающих в «аккредитованных организациях в области информационных технологий»;
  • работающих в «организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи»;
  • работающих в «системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах»;
  • работающих в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения»;
  • имеющих «детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид».

Также Шойгу поручил Генштабу обеспечить мобилизованных всем необходимым и исключить случаи нарушений прав граждан при проведении частичной мобилизации.

Сегодня министр обороны России сообщил, что более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации. Обучение личного состава сформированных подразделений ведется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также