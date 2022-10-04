Сергей Шойгу поручил Генштабу дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по отсрочкам

Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил Генштабу довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек.

Как сообщает МО РФ, прежде всего это касается обучающихся по «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые».

Разъяснения также касаются граждан:



работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса;

работающих в «аккредитованных организациях в области информационных технологий»;

работающих в «организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи»;

работающих в «системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах»;

работающих в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения»;

имеющих «детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид».

Также Шойгу поручил Генштабу обеспечить мобилизованных всем необходимым и исключить случаи нарушений прав граждан при проведении частичной мобилизации.



Сегодня министр обороны России сообщил, что более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации. Обучение личного состава сформированных подразделений ведется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.