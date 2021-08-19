Шесть полос и две развязки: в Казани началось строительство Вознесенского тракта

13:56, 19.08.2021 29 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани началось строительство Вознесенского тракта. Длина первого этапа составит 3,8 км. Здесь проложат дорогу от улицы Гвардейской до проспекта Победы шириной 13—17 метров по 3 полосы в каждую сторону. Для скоростного движения построят две развязки — на пересечении Вознесенского тракта с улицей Гвардейской и с проспектом Победы. На стройке ежедневно задействованы 90 единиц техники и 250 человек. Общая длина Вознесенского тракта в Казани составит 11,7 км. Ознакомиться с ходом строительства новой дорожной магистрали смогли сегодня журналисты в ходе пресс-тура. 


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 авг
    Главное - сроки строительства. Эти 250 рабочих могут строить тракт сто лет или один год.
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