На «Госуслугах» появился сервис подачи заявлений на освобождение от призыва сотрудников IT-компаний

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Минцифры России запустило на портале «Госуслуги» сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва сотрудников IT- и телеком-компаний.

Услуга предназначена для самостоятельной подачи сотрудником заявления на получение отсрочки от мобилизации, сказано на сайте.

Для ее получения необходимо иметь высшее образование из перечня, быть сотрудником аккредитованной IT-компании или лицензированного оператора связи, а также подготовить необходимые документы.

Фото: realnoevremya.ru

Минцифры России представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. В список попали IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, пиар, геология, металлургия, графика и другие.

На прошлой неделе в Минцифры России сообщали, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, операторах связи и медиа.



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Маргарита Головатенко