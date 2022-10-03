Рамзан Кадыров намерен подать заявку на рекорд Гиннесса из-за количества санкций против него

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о намерении подать заявку в Книгу рекордов России, а затем и в Книгу Гиннесса, чтобы зарегистрировать рекорд по числу введенных против него санкций, сообщает RT.



Кадыров отметил, что начиная с 2011 года против него ввели как минимум 70 ограничений:

— В общей сложности против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи — 10, против моих соратников и единомышленников — 28, против организаций — девять, против лошадей — четыре и против инстаграм-аккаунтов — четыре, — написал он в своем telegram-канале.

В начале сентября глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя «долгожителем среди глав субъектов России» и сообщил, что подумает об уходе с поста.

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Маргарита Головатенко