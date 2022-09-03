Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подумает об уходе со своего поста

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал себя «долгожителем среди глав субъектов России» и сообщил, что подумает об уходе с поста.

— Сегодня узнал, что я, оказывается, «долгожитель» среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Уже 15 лет как я руковожу республикой. <...> Думаю, что мое время пришло, пока меня не выгнали. <...> Мы об этом уже начали думать», — сказал он.

Глава республики добавил: «Я и сам заметил, что засиделся». По словам Кадырова, он заслужил бессрочный и длинный отпуск.

Рамзан Кадыров является главой Чечни с 5 апреля 2011. До этого он был президентом Чечни с 5 апреля 2007 по 5 апреля 2011 (временно исполняющий обязанности президента с 15 февраля по 5 апреля 2007). Также был председателем правительства республики с 4 марта 2006 по 10 апреля 2007 (временно исполняющий обязанности председателя правительства с 18 ноября 2005 по 4 марта 2007).

Стоит отметить, что Кадыров также участник Второй чеченской войны (1999—2009) на стороне России. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Герой Российской Федерации (2004), Герой ЛНР (2022).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин