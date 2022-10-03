В КНИТУ назначили нового проректора по научной работе и инновациям

В КНИТУ назначили нового проректора по научной работе и инновациям — доктора технических наук, профессора Руслана Сафина. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

Он окончил факультет энергомашиностроения и технологического оборудования, аспирантуру при кафедре переработки древесных материалов КНИТУ, после этого работал на кафедре ассистентом, затем старшим преподавателем, доцентом и профессором.

Фото: t.me/knitu_official

В 2008 году Сафин организовал и возглавил кафедру архитектуры и дизайна изделий из древесины, которой руководит до настоящего времени. С 2022 года — декан Факультета энергомашиностроения и технологического оборудования.



Разработанные Сафиным технологические процессы и аппараты получили внедрение на предприятиях России и Беларуси. Он — автор более 250 научных трудов и 35 патентов. Под руководством профессора Сафина подготовлен 1 доктор и 14 кандидатов наук.

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Татьяна Леухина