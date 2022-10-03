Путин поручил проработать возможность отзывать согласие на обработку персональных данных через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин поручил дать возможность гражданам давать и отзывать согласие на обработку персональных данных через «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительству России поручили приступить к реализации пилотного проекта по идентификации личности граждан в определенных жизненных ситуациях при помощи мобильного приложения. Также кабмину необходимо разместить на едином портале государственных и муниципальных услуг перечень согласий на обработку персональных данных, которые дали граждане органам и организациям, в том числе при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поручения должны быть выполнены до 15 ноября. Ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.



В конце сентября руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов напомнил, что согласно Федеральному закону «О персональных данных» предусмотрено право любого человека отозвать данное ранее согласие на их обработку.



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Татьяна Леухина