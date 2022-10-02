Следком завел дело против военнослужащих Украины за обстрелы Донецка, Макеевки и Горловки

Следственный комитет России завел уголовное дело против военнослужащих 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, 68-й отдельной егерской бригады и ряда других военнослужащих. По версии следствия они отдавали и исполняли преступные приказы по обстрелу мирных районов Донецка, Макеевки, Горловки и других населенных пунктов ДНР 28—29 сентября этого года.

— По данным следствия, 28—29 сентября 2022 года указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Горловка, населенном пункте Бахмутка Донецкой Народной Республики, — говорится в заявлении Следственного комитета.

В результате действий военнослужащих Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко, Юрия Белякова и ряда других погиб мирный житель, еще двое получили ранение.

Также в результате обстрелов оказались повреждены 15 домов, объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здание детского сада.

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Артем Гафаров