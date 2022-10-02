Татарстан опустился на 9-ю строчку в рейтинге по числу преступлений экономической направленности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за январь — август 2022 года зарегистрировали 2 195 преступлений экономической направленности. По их числу республика заняла 9-е место среди российских регионов, следует из данных правовой статистики Генеральной прокуратуры.

Стоит отметить, что по итогам первого полугодия, а также января — июля Татарстан занимал шестую строчку. По итогам первого месяца года республика замыкала десятку антилидеров.

По итогам января — августа 2022 года на первом месте по числу зарегистрированных преступлений экономической направленности находится Москва — 8 338. На второй строчке Краснодарский край (3 654), на третьей — Московская область (3 023), на четвертой — Самарская область (2 715), на пятой — Санкт-Петербург (2 671).

Источник: портал правовой статистики

Шестое место занимает Ростовская область, седьмое — Нижегородская область, восьмое — Челябинская. Антитоп-10 замыкает Башкирия. Наименьшее число преступлений экономической направленности за восемь месяцев зарегистрировано в Чукотском автономном округе — 43.

С января по август 2022 года в Татарстане зарегистрировано 35 391 преступление. Республика занимает седьмое место среди регионов России. Подробнее — в материале «Реальное время».



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Татьяна Демина