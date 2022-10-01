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Татарстанцев предупредили о тумане и порывистом ветре в воскресенье

13:59, 01.10.2022
Татарстанцев предупредили о тумане и порывистом ветре в воскресенье
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Синоптики предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях в воскресенье, 2 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Завтра на территории республики местами прогнозируется ночью и утром туман; днём сильный юго-восточный ветер до 15-17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье ожидаются дожди. Ночью похолодает до +5..+10˚, на западе до +13˚, днем прогнозируется до +13..+18˚.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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