Владимир Путин о референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях: люди свой выбор сделали

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В Кремле проходит торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Она началась с выступления президента России Владимира Путина.

— Вы знаете, что в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор, — сказал глава государства. Он обратил внимание, что это их право, закрепленное в первой статье устава ООН.

кадр трансляции

Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. В Запорожской области за вхождении в состав России проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.

Напомним, вечером 21 февраля 2022 года Владимир Путин принял решение незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. Указы были подписаны сразу же, а следом за ними и Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.

Независимость и суверенитет Запорожской и Херсонской областей Россия признала лишь в этом месяце. 29 сентября Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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Татьяна Демина