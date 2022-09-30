В Минфине допустили, что дефицит бюджета превысит запланированные 0,9% ВВП

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Дефицит российского бюджета в текущем году может оказаться выше заложенных в бюджете 0,9% ВВП. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Это объясняется новыми задачами, возникшими в нынешнем году. Силуанов заверил, что все социальные обязательства на 2023—2025 годах будут выполнены.

Фото: wikipedia.org

Также будут профинансированы и новые задачи, такие как обеспечение технологического суверенитета, развитие инфраструктуры и поддержка бизнеса. В бюджет заложили средства на восстановление регионов, пострадавших от действий киевского режима, заявил Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Ранее Силуанов отмечал, что бюджет России на ближайшую трехлетку станет самым сложным в его профессиональной карьере. Это связано с тем, что при подготовке проекта бюджета на 2023—2025 годы в него закладывают больше средств на достижение технологического суверенитета страны.



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Татьяна Леухина