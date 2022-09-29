Татарстанцев предупредили о тумане в пятницу
В Татарстане в пятницу, 30 сентября, ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозу синоптиков, туман завтра ожидается ночью и утром местами. Видимость при нем составит 500 метров.
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и дождь, а также умеренный восточный, юго-восточный ветер. Днем ожидается от +5 до +10 градусов, местами в южных районах до +13°С.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым