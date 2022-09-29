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Татарстанцев предупредили о тумане в пятницу

12:10, 29.09.2022
Татарстанцев предупредили о тумане в пятницу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в пятницу, 30 сентября, ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, туман завтра ожидается ночью и утром местами. Видимость при нем составит 500 метров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и дождь, а также умеренный восточный, юго-восточный ветер. Днем ожидается от +5 до +10 градусов, местами в южных районах до +13°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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