Средний размер страховых пенсий в 2023 году увеличится до 21 864 рублей
Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют на 4,8%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минтруд России.
Таким образом средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей.
Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 трлн рублей.
В июле правительство России выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров в регионах. На доплаты смогут рассчитывать более 1 млн неработающих пенсионеров. Социальные доплаты к пенсии выплатят гражданам с доходом на уровне ниже прожиточного минимума.
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