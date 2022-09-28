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Средний размер страховых пенсий в 2023 году увеличится до 21 864 рублей

22:18, 28.09.2022
Средний размер страховых пенсий в 2023 году увеличится до 21 864 рублей
Фото: realnoevremya.ru

Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют на 4,8%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минтруд России.

Таким образом средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей.

Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 трлн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле правительство России выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров в регионах. На доплаты смогут рассчитывать более 1 млн неработающих пенсионеров. Социальные доплаты к пенсии выплатят гражданам с доходом на уровне ниже прожиточного минимума.

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Маргарита Головатенко
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