Жители Буинска пожаловались на качество воздуха — экологи не выявили нарушений

В Буинске экологи проверят качество воздуха рядом с территорией предприятий ООО «Буинский сахар» и филиала ООО «Буинский спиртзавод» после жалоб жителей, поступивших через систему «Народный контроль», сообщили в Минэкологии Татарстана.



Инспекторы Заволжского территориального управления и специалисты лаборатории Минэкологии отобрали пробы воздуха с помощью передвижной лаборатории на территории санитарно-защитных зон предприятий.

Превышения загрязняющих веществ по результатам количественного химического анализа не выявлены.

В начале сентября в Казани в очередной раз выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Повышенный уровень формальдегида выявил пункт наблюдения за состоянием атмосферного воздуха №4, который находится на ул. Болотникова. Показатель достиг 0,085 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.

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Маргарита Головатенко