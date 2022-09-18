«Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) в пользу хозяев.
В составе «Нефтехимика» голы забили Евгений Митякин (дубль) и Павел Порядин. У екатеринбуржцев отметились Брукс Мэйсек (дубль), Стефан Да Коста и Сергей Широков.
Нижнекамский клуб потерпел седьмое подряд поражение на старте регулярного чемпионата. В активе «Нефтехимика» один балл, команда расположилась на последней строчке Восточной конференции.
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