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«Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ

18:59, 18.09.2022
«Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) в пользу хозяев.

В составе «Нефтехимика» голы забили Евгений Митякин (дубль) и Павел Порядин. У екатеринбуржцев отметились Брукс Мэйсек (дубль), Стефан Да Коста и Сергей Широков.

Фото: hcnh.ru

Нижнекамский клуб потерпел седьмое подряд поражение на старте регулярного чемпионата. В активе «Нефтехимика» один балл, команда расположилась на последней строчке Восточной конференции.

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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