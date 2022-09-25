ХК «Нефтехимик» проиграл «Авангарду»
Встреча нижнекамского ХК «Нефтехимик» и «Авангарда» завершилась в воскресенье со счетом 2:3 в пользу омичей (1:2, 0:0, 1:1).
18 сентября «Нефтехимик» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) в пользу хозяев.
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Маргарита ГоловатенкоСпортХоккей Татарстан
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