Скончался владелец медиахолдинга «Единство» Рамиль Галеев

Владелец медиахолдинга «Единство» Рамиль Галеев скончался сегодня в Набережных Челнах в возрасте 56 лет, сообщает Chelny.biz.



Причиной смерти стал инсульт. Известно, что предприниматель был в коме.

Рамиль Галеев родился в селе Базарные Матаки Алькеевского района Татарстана. Агентство недвижимости «Единство» появилось в 1994 году. В 2013-ом Галеев стал генеральным директором одноименного холдинга, в состав которого входили газеты «Единство», «Вечерние Челны», издания Меtrо и типография «Глагол».

Галеев был депутатом Госсовета Татарстана, состоял в комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и внешним связям.

В 2020 году выпуск бесплатных изданий «Вечерние Челны» в Челнах и «Меtrо» в Казани остановили, как и выпуск газеты «Единство». Газета «Вечерние Челны» просуществовала 24 года, «Меtrо» — 9 лет.

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Маргарита Головатенко