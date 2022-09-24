Около пяти тысяч домов Татарстана уже начали отапливаться

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Щипанов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в республике запущено 1 тысяча 678 котельных, что составляет 53,89%. Таким образом, отапливаются 4 тысячи 999 многоквартирных домов — 28,3% жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.



Кроме того, отапливаются 2 тысячи 373 объекта образования — это 72,2%, в том числе 1 тысяча 46 школ (или 67,09% от общего количества школ), 1 тысяча 327 детских садов (или 76,84% от общего количества).

Также отапливается 1 тысяча 189 объектов здравоохранения (58,98 %); 814 объектов культуры (42,35 %); 131 объект спорта и молодежи (37,01%); 95 объектов социальной защиты (55,88% от общего количества объектов).

Фото: Илья Репин (архив)

Отопительный сезон в Казани стартует 26 сентября. Изначально планировалось начать его 20 сентября, но дату сдвинули из-за теплой погоды.

Постановление о подаче тепла в жилые дома столицы Татарстана с 26 сентября уже подписано в исполкоме города. На сегодняшний день теплом обеспечены 155 школ, 341 детский сад и 23 объекта здравоохранения, сообщили в мэрии Казани.



Напомним, 15 сентября власти города объявили, что старт отопительного сезона запланирован на 20 сентября. На тот момент к нему подготовили 98,6% жилого фонда столицы Татарстана, или более 5,8 тысячи многоквартирных домов. Однако 20 сентября стало известно, что старт отопительного сезона отложен из-за достаточно теплой погоды.

По данным Минстроя Татарстана на 20 сентября, решение о начале отопительного сезона приняли 37 муниципальных образований республики. Первым стал Черемшанский район — подачу тепла там начали 8 сентября.



В регионе к отопительному сезону по состоянию на 20 сентября полностью подготовлены объекты здравоохранения, образования и соцзащиты. Почти полностью — на 99,9% — подготовлены объекты культуры. Объекты спорта готовы на 99,2%, а молодежные объекты — на 98,1%.



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Максим Кокунин