В Татарстане гендиректора фирмы осудили за неуплату налогов на более чем 80 млн рублей

В Татарстане вынесли приговор 46-летнему генеральному директору ООО «КазаньТрансЭкспедиция» — его признали виновным по статье об уклонении от уплаты налогов, в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Следствие установило, что в 2015—2017 годах подсудимый вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 37 контрагентами и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму, превышающую 80 млн рублей.

Суд назначил мужчине 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В целях возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество предприятия на 120 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре в Татарстане утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего руководителя ООО «Рисар». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в 2016—2018 годах обвиняемый включал заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 14 контрагентами в декларации и иные документы, которые передал в налоговую инспекцию. Таким образом, бизнесмен уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 18,3 млн рублей.

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Маргарита Головатенко